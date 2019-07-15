Forbes: основателя «Нового потока» задержали по жалобе Сбербанка

В субботу, 13 июля, правоохранители задержали владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова. Инициатором дела о хищении кредита на $600 млн является Сбербанк.

Заявление в Следственный комитет и прокуратуру написала юридическая служба Антипинского НПЗ, но за ней стоят функционеры Сбербанка, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Мазуров прилетел в Москву из Женевы в 12:40 в субботу. Он был задержан в аэропорту и доставлен в Следственный департамент МВД, где бизнесмену предъявили постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу.

В «Новом Потоке» отмечают, что считают действия в отношении Мазурова неправомерными.

Напомним, что с января 2019 года компанию возглавляет бывший министр экологии Татарстана Артем Сидоров.