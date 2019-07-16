Выиграйте путешествие с Банком Казани

С 15 июля Банк Казани запускает акцию «Отдохни с Банком Казани!» для всех клиентов, которые оставят заявку на потребительский кредит. Станьте на шаг ближе к отпуску своей мечты!

Для участия в акции необходимо с 15 июля по 31 августа 2019 года оформить заявку на кредит на сайте, в интернет-банке/мобильном приложении или в отделении Банка Казани*. Независимо от решения**, клиент получит гарантированный подарок от Банка — компактную сумку-холодильник для путешествий. А среди тех, кто в период действия акции получит кредит, банк разыграет главный приз — путевку!

Если у вас уже есть кредиты в других банках, то вы можете рефинансировать их в Банке Казани по выгодной ставке и также участвовать в розыгрыше путевки.

Подать заявку на кредит или на рефинансирование имеющегося в других банках кредита вы можете на сайте credit.bankofkazan.ru.

Победитель будет определен путем случайного выбора не позднее 20 сентября 2019 года. Он сможет самостоятельно выбрать страну пребывания, время и сформировать собственную программу путешествия на сумму сертификата номиналом 50 000 рублей.

Полная информация об организаторе Акции, о ходе проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке их получения размещается на официальном сайте Банка.

* за исключением отделений в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Нижегородской области

** за исключением клиентов с отрицательной кредитной историей

ООО КБЭР «Банк Казани»

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