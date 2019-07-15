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В Казани по делу о фальшивых евро арестован сын главы грузинской общины

10:16, 15.07.2019
В Казани по делу о фальшивых евро арестован сын главы грузинской общины
Фото: ok.ru

По данным «Реального времени», сын председателя грузинской общины Набережных Челнов Давид Есартия оказался в пятерке арестованных Вахитовским судом Казани по делу о подделке купюр 200 евро. С обвинением он не согласен.

В суде подтвердили факт ареста, уточнив, что первоначально срок задержания этого фигуранта продлевался до 72 часов.

Всего, по данным следствия, в Татарстане было изготовлено не менее 87 фальшивых купюр на общую сумму 17,4 тысячи евро.

«Реальному времени» удалось дозвониться до Есартии-старшего в Тбилиси.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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