В Казани по делу о фальшивых евро арестован сын главы грузинской общины

По данным «Реального времени», сын председателя грузинской общины Набережных Челнов Давид Есартия оказался в пятерке арестованных Вахитовским судом Казани по делу о подделке купюр 200 евро. С обвинением он не согласен.



В суде подтвердили факт ареста, уточнив, что первоначально срок задержания этого фигуранта продлевался до 72 часов.

Всего, по данным следствия, в Татарстане было изготовлено не менее 87 фальшивых купюр на общую сумму 17,4 тысячи евро.

«Реальному времени» удалось дозвониться до Есартии-старшего в Тбилиси.