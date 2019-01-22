Экс-министр экологии Татарстана возглавил «Новый поток»

Бывший глава Росприроднадзора и экс-министр экологии Татарстана Артем Сидоров возглавил «Новый поток».

«Президентом АО „Новый поток“ назначен Артем Сидоров, ранее занимавший в компании должность вице-президента по природоохранной деятельности и экологии», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в новой должности Артем Сидоров сосредоточится на административном управлении компанией и решении актуальных приоритетных задач.

Напомним, что в сентябре Сидоров занял пост вице-президента группы.

Группа компаний «Новый поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым. Основной актив «Нового потока» — Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т нефти. В группу также входит Марийский НПЗ мощностью более 1,6 млн т, в управлении находится Афипский НПЗ мощностью 6 млн т.

Справка

Артем Сидоров родился 13 июля 1975 года в Казани.

В 2001 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина.

В 2014 году – Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева по специальности «инженер-эколог».

В 2001-2006 годах служил в органах внутренних дел Республики Татарстан.

В 2010 году назначен Министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

В 2015 году возглавил Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

С 2017 года по 2018 год – заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

В сентябре 2018 года назначен вице-президентом по природоохранной деятельности и экологии АО «Новый Поток».

В январе 2019 года назначен Президентом АО «Новый Поток».