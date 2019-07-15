День в истории: создание Boeing, выход фильма The Wall и рождение Магубы Сыртлановой

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 15 июля:

В этот день в 1099 году крестоносцы взяли Иерусалим.

В 1240 году произошла Невская битва, в которой Александр Невский со своим войском одержал победу над шведами.

В 1795 году «Марсельеза» официально стала гимном Франции.

15 июля считается днем основания компании Boeing, поскольку в этот день в 1916 году американский инженер Уильям Боинг основал свою первую компанию — «Пасифик аэро продактс».

Любопытно, что в 1923 году в этот же день в СССР был создан «Аэрофлот». Также был запущен первый регулярный авиарейс из Москвы в Нижний Новгород.

В 1975 году стартовал эксперимент «Союз-Аполлон».

В 1982 в Англии вышел фильм «Pink Floyd»: «The Wall» (Стена).

В 1988 на экраны США вышел фильм «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

В 2006 году в этот день был основан сервис Twitter.

В этот день в 1606 году родился один из самых известных художников — Рембрандт Харменс ван Рейн. Он считается крупнейшим представителем золотого века голландской живописи.

А вот 15 июля 1912 года родилась Магуба Сыртланова. Это одна из самых известных женщин-героев Великой Отечественной войны. Занимала должность замкомандира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Получила звание Героя Советского Союза. После войны она жила в Казани и работала на заводе «Электроприбор».

В 1926 году родился Жак Деррида. Знаменитый французский философ создал концепцию деконструкции. Считается одним из самых влиятельных мыслителей конца XX века.

В этот день родились также иранский лидер аятолла Али Хаменеи (1939), фронтмен группы Joy Division Йен Кёртис (1956) и солист группы «Сплин» Александр Васильев (1969).

В 1542 году в этот день умерла Лиза Герардини, ученые полагают, что именно она изображена на картине Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Также 15 июля — это день смерти русского писателя Антона Чехова (1904), биолога Ильи Мечникова (1916) и правозащитницы Натальи Эстимировой (2009).