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В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +25°С

04:35, 15.07.2019
В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +25°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 15 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, туман.

Ночью температура составит +11..+16°С. Днем столбик термометра поднимется до +17..+22°С, на западе республики — до +25°С, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Утром и днем временами будут наблюдаться осадки, гроза, локально град. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами до сильного, порывами до 15—20 м/с.

Общество Татарстан
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