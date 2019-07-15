В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +25°С
Сегодня, 15 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, туман.
Ночью температура составит +11..+16°С. Днем столбик термометра поднимется до +17..+22°С, на западе республики — до +25°С, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Утром и днем временами будут наблюдаться осадки, гроза, локально град. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами до сильного, порывами до 15—20 м/с.Общество Татарстан
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