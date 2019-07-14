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В Азнакаевском районе в пруду утонул семилетний мальчик

18:26, 14.07.2019
В Азнакаевском районе в пруду утонул семилетний мальчик
Фото: pixabay.com

Следком проведет проверку по факту смерти семилетнего мальчика в Азнакаевском районе Татарстана.

Инцидент произошел днем, 14 июля, в селе Ильбяково. По предварительным данным, двое подростков решили искупаться в пруду. В какой-то момент один из детей стал тонуть. Его друг позвал на помощь рыбаков. Мужчины вытащили мальчика из воды, но он уже скончался, рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее в Альметьевске рыбаки спасли двух тонущих в пруду школьников. За проявленный героизм местных жителей представят к государственным наградам.

Происшествия Татарстан
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