В Азнакаевском районе в пруду утонул семилетний мальчик

Следком проведет проверку по факту смерти семилетнего мальчика в Азнакаевском районе Татарстана.

Инцидент произошел днем, 14 июля, в селе Ильбяково. По предварительным данным, двое подростков решили искупаться в пруду. В какой-то момент один из детей стал тонуть. Его друг позвал на помощь рыбаков. Мужчины вытащили мальчика из воды, но он уже скончался, рассказали в пресс-службе СУ СКР по республике.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее в Альметьевске рыбаки спасли двух тонущих в пруду школьников. За проявленный героизм местных жителей представят к государственным наградам.