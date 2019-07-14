В Казани открылся городской рыбный пикник

В честь Дня рыбака, который традиционно отмечается в России во второе воскресенье июля, в Казани открылся городской рыбный пикник.

Шесть популярных ресторанов организовали открытую кухню и накрыли столы на Кремлевской набережной. Среди представленных блюд — паэлья с морепродуктами, тигровые креветки, мидии и крабовое мясо на гриле, традиционная уха, сваренная в котле на дровах и другое.



Праздник продлится до вечера. Для детей на набережной будут работать аниматоры, для посетителей постарше — открыта сцена с приглашенными диджеями, организована работа точек по продаже пленного напитка.

Напомним, ранее в Казани открылся Цветочный фестиваль.