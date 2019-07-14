В МЧС Башкирии рассказали подробности о пожаре на Торатау

Фото: соцсети

Наиболее вероятной причиной пожара на шихане Торатау стало неосторожное обращение с огнем, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе башкортостанского главка МЧС.

Горели трава и кустарник. Площадь пожара составила 0,5 га. Тушением занимались две бригады добровольной пожарной команды, спасатели пожарной части №42 14-й отряд ФПС по РБ. Также работали 6 лесников. На месте находился и глава Урман — Бишкадакского сельского поселения.

В МЧС подчеркнули, что пожар был потушен быстро.

Напомним, что накануне вечером пользователи соцсетей сообщили о пожаре на вершине горы Торатау.