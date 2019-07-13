Сбой у «Билайна» зафиксирован в Москве, Казани и Саратове

Сегодня пользователи стали жаловаться на работу сотового оператора «Билайн». Большинство сообщений о сбое поступает из Москвы и Подмосковья.

Проблемы наблюдаются в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Также отмечены неполадки в Казани, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, следует из данных сайта Downdetector.

Представители «Билайна» подтвердили сбой в работе, но заявили о его непродолжительности.

«В настоящий момент технические специалисты заканчивают восстановительные работы. В ближайшее время доступ будет восстановлен в полном объеме», — цитирует ответ пресс-службы «Коммерсант».