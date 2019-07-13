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Сбой у «Билайна» зафиксирован в Москве, Казани и Саратове

16:35, 13.07.2019
Сбой у «Билайна» зафиксирован в Москве, Казани и Саратове
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Сегодня пользователи стали жаловаться на работу сотового оператора «Билайн». Большинство сообщений о сбое поступает из Москвы и Подмосковья.

Проблемы наблюдаются в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Также отмечены неполадки в Казани, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, следует из данных сайта Downdetector.

Представители «Билайна» подтвердили сбой в работе, но заявили о его непродолжительности.

«В настоящий момент технические специалисты заканчивают восстановительные работы. В ближайшее время доступ будет восстановлен в полном объеме», — цитирует ответ пресс-службы «Коммерсант».

ТехнологииТелекоммуникации Татарстан
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