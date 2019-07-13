В МЧС предупредили жителей Татарстана о предстоящей грозе

В татарстанском главке МЧС предупредили жителей республики, что ночью и днем в воскресенье ожидаются гроза и сильный ветер.

По прогнозам Гидрометцентра РТ, 14 июля возможны сильный дождь, гроза, град и ветер порывами до 15—20 м/с.

В МЧС рекомендовали не подходить близко к линиям электропередач, избегать деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут упасть на человека при сильном ветре.

«Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания», — говорится в сообщении.