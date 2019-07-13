Здание телеканала в Киеве обстреляли из гранатомета

В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 13 июля. По предварительным данным, стрелявших было двое, они скрылись с места происшествия. Пострадавших и погибших нет.

Прибывшие полицейские оцепили здание. На территории рядом со зданием был найден отстрелянный тубус гранатомета, который был направлен на экспертизу, рассказали в пресс-службе киевской полиции.

Союз журналистов Украины призвал Службу безопасности и другие правоохранительные органы эффективно расследовать обстрел.

В настоящее время ведется поиск подозреваемых.

Стоит отметить, что ранее телеканал «112 Украина» анонсировал показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок попытались разобраться в кризисе в стране. Позже телеканал начал получать угрозы и требования не осуществлять показ ленты.

Напомним, вчера впервые за долгое время прошел телемост «Надо поговорить» между Россией и Украиной на телеканале «Россия 1». Ведущими стали Мария Ситтель и Андрей Малахов.