Сборная России под руководством Вербова проиграла в полуфинале Универсиады полякам

Фото: «Реальное время»

Мужская сборная России по волейболу не смогла пробиться в финал летней Универсиады, которая проходит в итальянском Неаполе. Подопечные Алексея Вербова в полуфинальном матче с командой Польши потерпели поражение со счетом 2:3 (21:25, 15:25, 25:19, 25:18, 15:17).

На групповом этапе Универсиады россияне одержали четыре победы, обыграв сборные Португалии (3:1), Южной Кореи (3:0), Китая (3:0) и США (3:0). В четвертьфинале российские волейболисты оказались сильнее японцев (3:1).

Во втором полуфинале сыграют сборные Франции и Италии.

Ранее, 10 июля, женская сборная России вышла в финал Универсиады, обыграв японок со счетом 3:1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21). В финале, который состоится сегодня, 12 июля, подопечные Андрея Воронкова сыграют с итальянками.