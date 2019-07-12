Госдума предложила открыть крупнейший в России закрытый город Северск

Председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный предложил властям Томской области продумать инициативу для снятия с самого крупного в РФ закрытого города Северска его статуса.



«Город за забором, есть ли в этом нужда такая, я сомневаюсь. При этом есть ответственность компании [Сибирского химического комбината] за состояние дел [в Северске], осуществление пожарной безопасности, не свойственных бизнесу функций... При этом закрытость сдерживает развитие города», — приводит его слова ТАСС.

В Северске проживают более 110 тыс. человек. Город является самым крупным в РФ закрытым населенным пунктом. Градообразующее предприятие Северска — Сибирский химический комбинат (СХК). Основное направление его работы — обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.