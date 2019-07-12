В Татарстане реконструируют участки автодорог в трех районах на 535 млн рублей

Власти Татарстана ищут подрядчиков для ремонта участков дорог в трех районах республики. Данные размещены на сайте госзакупок.

Согласно сведениям, наиболее протяженный участок дороги, где будет проходить реконструкция, — автодорога Заинск — Сухарево в Нижнекамском районе региона. Длина составляет 5,578 км. Стоимость контракта — 387 млн рублей, сроки ремонта — до октября 2021 года.

Ремонт автодороги Актаныш — Муслюмово будет проходить на участке длиной в 3,250 км. Стоимость работ в Муслюмовском районе оценивается в 105 млн рублей, работы должны быть завершены до сентября 2020 года.

Самый непродолжительный участок находится в Верхнеуслонском муниципальном районе с длиной в 2,200 км. Ремонт автодороги М-7 «Волга» — Пустые Моркваши обойдется бюджету республики в 44 млн рублей. Сроки контракта — до августа 2020 года.

Напомним, ранее «Мостотрест» заключил контракт на строительство моста через Свиягу в Татарстане за 4,7 млрд рублей.