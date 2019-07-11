Yota объяснила, что вызвало неполадки в работе оператора
В пресс-службе Yota сообщили, что «неполадки в работе оператора были вызваны сбоем в программном обеспечении и на данный момент устранены. Приносим извинения клиентам, которые столкнулись с трудностями».
Напомним, ранее абоненты оператора Yota пожаловались на отсутствие доступа в интернет.
По данным портала Downdetector, о неполадках сообщают жители Казани, Уфы, Перми, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Томска.
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