Пользователи из Казани и Уфы сообщили о сбое в работе оператора Yota

Абоненты оператора Yota пожаловались на отсутствие доступа в интернет.

По данным портала Downdetector, о неполадках сообщают жители Казани, Уфы, Перми, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Томска.

«На текущий момент в ряде регионов могут наблюдаться сложности с подключением к сети. Приносим извинения за временные неудобства, мы уже занимаемся устранением проблемы», — сообщила пресс-служба Yota в Twitter.