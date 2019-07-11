В акватории Казанки на три дня ограничат движение маломерных судов

В связи с проведением чемпионата Европы по триатлону среди профессионалов и любителей Ironstar в акватории реки Казанки временно ограничат движение маломерных судов.

Запретные меры будут действовать в течение трех дней — с 26 по 28 июля. Территория ограничений — участок от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

Кроме того, власти города ограничат движение транспорта по ряду улиц. Подробная информация по дорогам размещена на сайте мэрии Казани. Также изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов.

Напомним, на Кировской дамбе в Казани введут ограничение скорости — до 50 км/ч.