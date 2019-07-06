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На Кировской дамбе в Казани введут ограничение скорости

15:57, 06.07.2019
На Кировской дамбе в Казани введут ограничение скорости
Фото: commons.wikimedia.org

В этом году в Казани на шести участках дороги ограничат скорость.

Как сообщили в ОГИБДД УМВД России по Казани, ограничение скоростного режима введут на Кировской дамбе, Чистопольской — Меридианной, Чистопольской — Мусина, Чистопольской — Бичурина, ул. Азина и ул. Горьковское шоссе.

Всего с 2013 года в Казани были введены ограничения на 35 участках, где фиксировались ДТП, до 40 км/ч, и еще на 53 потенциально опасных участках.

В 2017 году было ликвидировано восемь участков с ограничением скоростного режима, в 2018 году — семь.

Ранее сообщало, что ГИБДД Казани уже снизила разрешенную скорость на Чистопольской до 40 км/ч.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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