Скончался один из основателей Казанской школы фотографии

Фото: скриншот - соцсети

В возрасте 77 лет скончался член Союза фотохудожников и Союза журналистов России Юрий Филимонов. Об этом сообщают его друзья в Facebook.

Фотограф ушел из жизни в Казани во вторник, 9 июля. Причина смерти не сообщается. Похороны состоятся 12 июля. Прощание пройдет в городском хосписе.

Филимонов являлся одним из основателей Казанской школы фотографии. Также работал в издательстве Татарского обкома КПСС в качестве фотографа, сотрудничал со многими периодическими изданиями республики. Стал известен благодаря съемке панорамных пейзажей.

Напомним, в начале июля скончался татарстанский актер и драматург Амир Камалиев.