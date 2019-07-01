Скончался татарстанский актер и драматург Амир Камалиев

В Казани на 60-м году жизни скончался драматург, сценарист и актер Амир Камалиев, работавший под творческим псевдонимом Аманулла.

Уроженец Татарстана умер в воскресенье, 30 июня. По словам двоюродной сестры Регины Камалиевой, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Прощание с драматургом пройдет 1 июля в одной из казанских мечетей, информация о захоронении появится в ближайшее время, передает ИА «Татар-информ».

Амир Камалиев является заслуженным деятелем искусств Татарстана. Работал в труппе ТГАТ имени Г. Камала. Является автором пьес «Скандал за сценой», «Летние заморозки», «Нам хорошо и без мужчин», «Аферисты».

В последнее время драматург трудился в сценарной группе ситкома «Хорошо живем!».

Напомним, ранее в Татарстане скончался известный спортивный журналист Евгений Квитко.