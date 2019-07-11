Минниханов примет участие в Нефтяном саммите в Альметьевске

Завтра в Альметьевске состоится Нефтяной саммит с участием президента РТ Рустама Минниханова, темой форума станет развитие топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

В мероприятии, которое в этом году приобрело международный статус, примут участие руководители нефтяных компаний республики, а также заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и так далее.

Также пройдет выставка, будут представлены стенды «Татнефти» и других компаний, научные достижения Казанского федерального университета и так далее. На панельной дискуссии обсудят рациональное недропользование, трудноизвлекаемые запасы нетрадиционных источников углеводородов, цифровую трансформацию нефтегазохимической и добывающей отрасли в целом, альтернативную энергетику.

Минниханов встретится с участниками Молодежного нефтегазового молодежного форума — мероприятия пройдут на одной площадке.

«Вопрос развития кадрового потенциала находится на особом внимании президента, он всегда поддерживает проекты, связанные с формированием молодежного кадрового потенциала», — сказала Галимова.

Напомним, что в прошлом году Нефтяной саммит прошел 13 июля.