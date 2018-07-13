Нефтяной саммит-2018: «человеческий капитал» Маганова, «разбухающие» пакеры и инспекция «лидера России»

12:54, 13.07.2018 26
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  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова
  • Евгения Иванова

Сегодня в поселке Карабаш Бугульминского района РТ проходит традиционный нефтяной саммит. Татарстанскую витрину технологических достижений на очередном «Нефтяном саммите — 2018» вчера приехал осматривать 33-летний замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. А его гидами, разумеется, стали президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов.

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