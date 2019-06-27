На капремонт трассы Уфа — Оренбург в Башкирии выделили более 1 млрд рублей

В Башкирии на капитальный ремонт трассы Уфа — Оренбург потратят свыше 1 млрд рублей. Это следует из двух тендеров, которые разместило ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Приуралье Федерального дорожного агентства».



В первой госзакупке идет речь о ремонте дорожного полотна трассы Уфа — Оренбург с 65-го км по 70,5 км в Республике Башкортостан. На эти цели из федерального бюджета выделено 858,1 млн рублей. Все работы по ремонту должны быть завершены к концу октября 2021 года.



Согласно информации из второго тендера, планируется произвести ремонт той же автодороги на участке с 223-го по 228-й км. Для этого из федерального бюджета будет направлено 219,5 млн рублей. Завершить капитальный ремонт дорожного полотна необходимо до 30 октября 2020 года.



Ранее «Реальное время» писало, что подмосковная компания «Хотьковский автомост» займется реконструкцией участка трассы М-5 «Урал» в Башкирии за 9,6 млрд рублей.

