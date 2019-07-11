Путин встретится с президентами Боливии и Киргизии

Сегодня президент России Владимир Путин примет в Кремле президента Боливии Эво Моралеса. Также у главы государства запланирована встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Жээнбеков прилетел в Москву с кратким рабочим визитом, передает пресс-служба Кремля. Во время последней встречи президенты обсуждали развитие отношений между двумя странами, а также изменение статуса российской базы Кант в Киргизии.

С коллегой из Боливии российский лидер также обсудит сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Например, южноамериканская страна заинтересована в поставках российского оружия.