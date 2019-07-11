Останки человека, обнаруженные в Греции 40 лет назад, признали самыми древними в Европе

Останки раннего представителя Homo sapiens, которые обнаружили в Греции 40 лет назад, подвергли новому радиоизотопному анализу. Он показал, что найденные кости — древнейшие из когда-либо обнаруженных в Европе.

Возраст костей составляет как минимум 210 тысяч лет. Эти останки древнее следующих по старшинству окаменелых костей на 160 тысяч лет. Таким образом, можно предположить, что на территории современной Греции жили неандертальцы, а потом и Homo sapiens, сообщается на сайте британского журнала Nature. Исследованием занимались ученые из Германии, Великобритании и Греции.