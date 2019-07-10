В России отзовут 145 автомобилей Bentley

Официальный дилер Bentley в России — ООО «Фольксваген Груп Рус» — отзовет 145 автомобилей Bentley New Continental GT.

Под отзыв попали машины, проданные в 2018—2019 годах. Причиной этого является низкое напряжение АКБ, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли.

На отозванных автомобилях обновят программное обеспечение блока переключателей центральной консоли или заменят данный блок, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Напомним, в начале февраля 2019 года ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило об отзыве 207 автомобилей Bentley Continental и Bentley Mulsanne.