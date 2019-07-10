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Посол Великобритании в США ушел в отставку после скандала с утечкой писем

14:45, 10.07.2019
Посол Великобритании в США ушел в отставку после скандала с утечкой писем
Фото: flickr.com

Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку из-за скандала с утечкой его дипломатических телеграмм, в которых он называет представителей Белого дома и Дональда Трампа некомпетентными и беспомощными.

Сам Дэррок считает, что в нынешней ситуации он не считает возможным продолжать свою работу, пишет Sky News.

Трамп на фоне ситуации заявил, что США больше не будут иметь дело с дипломатом, и назвал его чокнутым.

ОбществоВласть
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