Посол Великобритании в США ушел в отставку после скандала с утечкой писем

Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку из-за скандала с утечкой его дипломатических телеграмм, в которых он называет представителей Белого дома и Дональда Трампа некомпетентными и беспомощными.

Сам Дэррок считает, что в нынешней ситуации он не считает возможным продолжать свою работу, пишет Sky News.

Трамп на фоне ситуации заявил, что США больше не будут иметь дело с дипломатом, и назвал его чокнутым.

