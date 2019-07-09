Новости общества

22:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Дербышках прошел митинг против строительства магистрали

21:53, 09.07.2019
В Дербышках прошел митинг против строительства магистрали

Сегодня в Дербышках состоялся митинг против строительства магистрали.

— Поселки Дербышки и Нагорный — это единственное место в Казани, где поселки окружает лесной массив. Надо его сохранить ради себя, детей, внуков, — такие призывы были напечатаны на листовках.

Напомним, ранее жителей Дербышек заверили, что магистрали, против которой они выступали, не будет — в мэрии Казани сообщили о поиске альтернативных решений. Подробнее о других вариантах прокладки трассы — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров