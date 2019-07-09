В Дербышках прошел митинг против строительства магистрали

Сегодня в Дербышках состоялся митинг против строительства магистрали.

— Поселки Дербышки и Нагорный — это единственное место в Казани, где поселки окружает лесной массив. Надо его сохранить ради себя, детей, внуков, — такие призывы были напечатаны на листовках.

Напомним, ранее жителей Дербышек заверили, что магистрали, против которой они выступали, не будет — в мэрии Казани сообщили о поиске альтернативных решений. Подробнее о других вариантах прокладки трассы — в материале «Реального времени».

