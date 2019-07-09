Власти Татарстана увеличили до 1 млрд рублей финансирование техподдержки «Электронного здравоохранения РТ»

Фото: Олег Тихонов

Кабинет министров Татарстана увеличил финансирование техподдержки информационных ресурсов и баз данных «Диспетчерского центра Министерства здравоохранения РТ» с 17 млн до более чем 1 млрд рублей.

Это связано с передачей полномочий по технической поддержке единой государственной информационной системы «Электронное здравоохранение РТ» от Минсвязи РТ к Минздраву Татарстана, сообщается на официальном портале Татарстана.

Также было увеличено финансирование введения информационных ресурсов и баз данных «Республиканского медицинского информационно-аналитического центра РТ» (РМИАЦ РТ) — с 40,7 млн до 44 млн.