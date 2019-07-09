Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах популярных сетей

В рамках спецпроекта Роскачество провело исследование бургеров, которые продаются в популярных сетевых ресторанах в России.

Исследование проводилось в испытательных лабораториях. Среди представленной продукции — бургеры 11 ресторанов: McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «МясоRoob», Black Star Burger и Jerry Wings. Все они закупались в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

В результате в бургерах выявлены следы антибиотиков. При этом они были незначительными и не превышают норму, сообщили в Роскачестве.

Отмечается, что низкая концентрация антибиотиков в бургерах говорит о высоком качестве закупаемого сырья. У экспертов также не не возникло претензий к булочкам в бургерах.

Подобные проекты по исследованию фастфуда Роскачество планирует проводить ежегодно.

Ранее Роскачество не нашло в черном чае красителей и ароматизаторов, но обнаружило пестициды и плесень.