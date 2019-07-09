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Опубликованы законы, которые начали действовать в июле в регионах ПФО

00:44, 09.07.2019
Опубликованы законы, которые начали действовать в июле в регионах ПФО
Фото: Екатерина Штукина (sputniknews.kz)

4 июля вступило в силу постановление правительства Башкирии о том, что медработники республики смогут получать дополнительные деньги за раннее выявление онкологических заболеваний у пациентов.

В Самарской области станут штрафовать водителей, которые не рассчитались за платную парковку. Изменения в региональный закон вступили в силу 3 июля. Правда, пока паркоматов в регионе нет.

С 1 июля в Башкирии владельцев жилья, которые затеяли самовольную перепланировку квартир, станут проверять инспекторы государственного жилищного надзора.

С этого месяца для жителей Самарской области действуют новые облегченные правила заготовки валежника. Теперь при сборе сухостоя можно пользоваться любым ручным инструментом, например, пилами или топорами.

В Удмуртии изменили правила бесплатной выдачи земельных участков. Теперь люди будут получать землю только с коммуникациями.

В Нижегородской области для многодетных семей облегчили порядок получения земельного участка, сообщает «Российская газета».

НедвижимостьЭкономикаОбществоВластьМедицина БашкортостанУдмуртия
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