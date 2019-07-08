Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Фото: Дмитрий Резнов

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд», которая будет транслироваться на СТС.

На данный момент съемки передачи проходят во Франции, пишет РБК. В шоу примут участие десять команд. Среди участников есть телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, хореограф Егор Дружинин, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и т. д.

Впервые «Форт Боярд» показали на французском телеканале летом 1990 года, в России он вышел в 1998 году. До Шнурова ведущими были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев.

Ранее Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград». В рамках прощального тура выступления пройдут в девяти городах, один из них в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».