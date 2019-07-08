Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд», которая будет транслироваться на СТС.
На данный момент съемки передачи проходят во Франции, пишет РБК. В шоу примут участие десять команд. Среди участников есть телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, хореограф Егор Дружинин, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и т. д.
Впервые «Форт Боярд» показали на французском телеканале летом 1990 года, в России он вышел в 1998 году. До Шнурова ведущими были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев.
Ранее Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград». В рамках прощального тура выступления пройдут в девяти городах, один из них в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».ОбществоКультура
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