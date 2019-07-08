Инициативы ГИБДД не нашли поддержки у «Единой России»

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина прокомментировала появляющиеся в СМИ сообщения о предложениях ГИБДД по изменению Правил дорожного движения и назвала их «рядом неоднозначных инициатив» госавтоинспекции.



— То не штрафуемый порог превышения скорости предлагается понизить с 20 до 10 км/ч, то отменить 50-процентную льготу при оплате штрафов, то в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости. Могу сказать однозначно — без общественного обсуждения и оценки социальных последствий «Единая Россия» такие нововведения не пропустит, — отметила спикер.

По словам Баталиной, партпроект единороссов «Безопасные дороги» отслеживает правоприменительную практику и предлагаемые изменения в Правила дорожного движения. Депутат пригласила экспертов включиться в работу партпроекта и оценить инициативы по изменению ПДД.

