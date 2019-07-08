В Казани с 13 июля изменится маршрут двух автобусов

С 13 июля в Казани изменится схема движения автобусов №10 и №10а, следующих по маршруту «Ул. Серова — ул. Ак. Губкина».

Они будут курсировать по следующей схеме движения: ул. Несмелова — ул. Краснококшайская — ул. Фрунзе. В обратном направлении: ул. Болотникова — ул. Краснококшайская — ул. Несмелова и далее по маршрутам.

Как отмечает пресс-служба мэрии Казани, изменения вводятся в порядке эксперимента на два месяца.

Напомним, что с 8 июня в Казани изменилась схема движения автобуса №46. Автобусы будут двигаться: ул. Комиссара Габишева — ул. Р.Зорге — ул. Ю.Фучика — проспект Победы — ул. Дубравная, далее по маршруту. Временные изменения связаны с ремонтом дороги на ул. Дубравной.