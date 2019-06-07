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С 8 июня в Казани изменится маршрут движения автобуса №46

15:31, 07.06.2019
С 8 июня в Казани изменится маршрут движения автобуса №46
Фото: realnoevremya.ru

С 8 июня в Казани изменится схема движения автобуса №46, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Автобусы будут двигаться: ул. Комиссара Габишева — ул. Р.Зорге — ул. Ю.Фучика — проспект Победы — ул. Дубравная, далее по маршруту. Временные изменения связаны с ремонтом дороги на ул. Дубравной.

Напомним, в Казани девять из десяти дорог, которые набрали максимальное количество голосов в интерактивном проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», были капитально отремонтированы.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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