С 8 июня в Казани изменится маршрут движения автобуса №46
С 8 июня в Казани изменится схема движения автобуса №46, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Автобусы будут двигаться: ул. Комиссара Габишева — ул. Р.Зорге — ул. Ю.Фучика — проспект Победы — ул. Дубравная, далее по маршруту. Временные изменения связаны с ремонтом дороги на ул. Дубравной.
Напомним, в Казани девять из десяти дорог, которые набрали максимальное количество голосов в интерактивном проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», были капитально отремонтированы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым