В Нижнем Новгороде выпал рыхлый град, похожий на снег

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В микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода заметили рыхлый град, похожий на снег.

«В Нижнем Новгороде низкая облачность, но при это присутствует интенсивный прогрев нижних слоев атмосферы. Облака несут в себе много влаги, и она выпадает в виде града. Просто сегодня он выпал не в привычной нам форме льдинок, а в виде рыхлых градинок, похожих на снег», — начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева, ее слова приводит «РИА Новости».