День в истории: введение почетного звания «Мать-героиня», принятие нового положения о паспорте, а также День семьи, любви и верности

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые произошли 8 июля.

Так, в 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР введено почётное звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства».

В 1969 году начался вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через три с половиной года.



В 1974 году ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа).

В 1980 году произошла катастрофа самолёта Ту-154 в Алма-Ате. Погибли 166 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана.



В 1997 году в России принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).

В 2003 году произошла катастрофа самолёта Boeing 737 южнее Порт-Судана. Погибли 117 человек. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории Судана.

8 июля празднуются День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии), а также День зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил России.

В этот день родились американский промышленник Джон Рокфеллер (1839), физик, лауреат Нобелевской премии Петр Капица (1894), народный артист России Константин Райкин (1950), российский режиссер, народный артист Карен Шахназаров (1952), а также российская эстрадная певица, телеведущая Жанна Фриске и певица, музыкант, лидер рок-группы «Ночные снайперы» (1974). Также 8 июля 1994 года умер корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи Ким Ир Сен.

