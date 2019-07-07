В рамках «Иннопрома» Минниханов примет участие в турнире по гольфу

Планируется, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в традиционном турнире по гольфу Innoprom golf challenge, который пройдет в Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром».

Также глава республики посетит церемонию открытия выставки. Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Утром в понедельник Минниханов совершит обход выставки, после чего ожидается встреча с генеральным директором «Джошкуноз Алабуга». Предприятие реализует в Татарстане проект по производству кузовных деталей, объем производства более 6 млн единиц продукции в год.

Также запланировано участие Рустама Минниханова во встрече министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, в 2019 году «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге в 10-й раз. Выставка будет работать с 8 по 11 июля.

