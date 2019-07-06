В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей

Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей. Вознаграждение 29 специалистам превысило 1 млн рублей каждому.

Такие выводы сделаны на основе отчетов 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и так далее.

По итогам прошлого года стало меньше специалистов, давших согласие на раскрытие информации о собственном вознаграждении. В 2018 году такое решение приняли 9,4 тыс. человек. Средний размер выплаты в зависимости от компании — от 24 тыс. до 252 тыс. рублей, сообщает РБК.

