24 июля первые паломники из Татарстана отправятся в хадж

Стало известно, что первые паломники из Татарстана отправятся в хадж 24 июля. Это будет четыре группы татарстанцев, всего 196 человек.

24 июля они вылетят из Москвы в Саудовскую Аравию. На следующий день еще 49 паломников отправятся в хадж из Казани, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, в 2019 году Татарстану, как и в прошлом году, выделили 1 800 квот на хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине по программам официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж».

