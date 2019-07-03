Медведев утвердил отставку главы Рослесхоза

Премьер-министр РФ подписал распоряжение об освобождении Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза. Документ подписан сегодня.

«Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Напомним, что Валентик уже заявлял о своей отставке. Он уходит с должности по собственному желанию. Сообщалось, что чиновник намерен сменить место работы.