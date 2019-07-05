Появились первые кадры с места задержания беглой кассирши из Башкирии

Фото: "Реальное время"

«Реальное время» публикует первые кадры с места задержания кассирши Луизы Хайруллиной, которая подозревается в краже 23 млн рублей.

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"Реальное время"

"Реальное время"

"Реальное время"

"Реальное время"

"Реальное время"

"Реальное время"

Одна из соседок рассказала, что Хайруллину задержали вчера примерно в 17.00. В этот момент к ней постучались четыре сотрудника МВД, представившиеся уголовным розыском.

Напомним, кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. Сразу после этого в банке обнаружилась недостача более чем на 20 млн рублей. Выяснилось, что сотрудница похитила деньги и сбежала вместе со своей семьей.

На поиски Хайруллиной ушел месяц. В итоге женщина была задержана вчера сотрудниками башкортостанского управления ФСБ, а также МВД Башкирии и Татарстана. Она находилась на съемной квартире в Ново-Савиновском районе Казани. В ближайшее время ее доставят в Уфу.