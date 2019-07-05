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Происшествия

Появились первые кадры с места задержания беглой кассирши из Башкирии

10:48, 05.07.2019 2
Появились первые кадры с места задержания беглой кассирши из Башкирии
Фото: "Реальное время"

«Реальное время» публикует первые кадры с места задержания кассирши Луизы Хайруллиной, которая подозревается в краже 23 млн рублей.

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  • "Реальное время"
  • "Реальное время"
  • "Реальное время"
  • "Реальное время"
  • "Реальное время"
  • "Реальное время"
  • "Реальное время"

Одна из соседок рассказала, что Хайруллину задержали вчера примерно в 17.00. В этот момент к ней постучались четыре сотрудника МВД, представившиеся уголовным розыском.

Напомним, кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. Сразу после этого в банке обнаружилась недостача более чем на 20 млн рублей. Выяснилось, что сотрудница похитила деньги и сбежала вместе со своей семьей.

На поиски Хайруллиной ушел месяц. В итоге женщина была задержана вчера сотрудниками башкортостанского управления ФСБ, а также МВД Башкирии и Татарстана. Она находилась на съемной квартире в Ново-Савиновском районе Казани. В ближайшее время ее доставят в Уфу.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:17
    Почему не в Европе ее нашли?
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  • Анонимно 11:20
    хозяйка может теперь в два раза поднять цену на жилье. не в каждой квартире живут миллионеры
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