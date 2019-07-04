Кремль подтвердил проведение саммита по Сирии в августе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что саммит России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии пройдет в августе.

В середине августа делегации стран проведут встречу в Турции, передает «Интерфакс».

Ранее о проведении саммита рассказал и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он также говорил о планах провести встречу в конце лета.

Напомним, Песков уже говорил о подготовке этого мероприятия, но не называл дату его проведения.