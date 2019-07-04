В ЦБ допустили санацию ряда региональных банков

Центробанк не исключает, что в будущем будет проведена санация ряда крупных по региональным меркам банков. Зампред ЦБ Василий Поздышев отметил, что все самые крупные и значимые банки уже оздоровлены.

«Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно-значимый для страны, но системно-значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления», — цитирует ТАСС замглавы регулятора.

Об этом Поздышев рассказал в кулуарах Международного финансового конгресса.

Напомним, что недавно ЦБ объявил об окончании процедуры санации банка «Открытие».