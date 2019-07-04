В Татарстане насчитывается около 50 заброшенных сел
Порядка полусотни сел в Татарстане являются заброшенными. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от республики Айрат Фаррахов.
По его словам, всего в регионе находятся более 3 тысяч сельских населенных пунктов. Из них в 406 живут от 11 до 50 человек, в 252 — от одного до десяти человек.
«В 49 сельских населенных пунктах сегодня никто не живет, то есть население полностью утрачено», — цитирует Фаррахова ИА «Татар-информ».
Всего сельское население Татарстана насчитывает примерно 900 тысяч человек, что составляет четверть всех жителей республики.
Ранее сообщалось, что сельские предприниматели Татарстана получили финансирование более чем на 130 млн рублей.Общество Татарстан
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