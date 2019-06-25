Сельские предприниматели Татарстана получили финансирование более чем на 130 млн рублей

С начала 2019 года Гарантийный фонд, подведомственный Министерству экономики Татарстана, помог предпринимателям привлечь финансирование более чем на 130 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Предприниматели смогли получить поддержку в рамках программы «Предпринимательство на селе». Например, очередными предприятиями, которые получили поддержку, стали КФХ из Елабужского и Алькеевского районов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балтасинском районе Татарстана построят новую молочно-товарную ферму на 1 000 голов крупнорогатого скота. Стоимость инвестиционного проекта — 449,85 млн рублей, из них 337,67 млн рублей — заемные средства, которые были выделены по ставке 5%.

