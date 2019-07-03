Новости происшествий

14:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани пожарных не пустили на платную парковку, заставив брать талоны — видео

14:02, 03.07.2019
В Казани пожарных не пустили на платную парковку, заставив брать талоны — видео
Фото: скриншот видео

Возле Центрального (Колхозного) рынка в Казани пожарным не дали проехать через шлагбаум на платную парковку. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как несколько пожарных машин с горящими мигалками пытаются добраться к месту назначения через парковку. Однако шлагбаум пропускал только по одному автомобилю, а сотрудникам МЧС для этого пришлось брать талоны.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров