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СМИ: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов может покинуть свой пост

13:15, 03.07.2019
СМИ: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов может покинуть свой пост
Фото: kremlin.ru

Глава Калужской области Анатолий Артамонов не будет баллотироваться на новый срок.

По данным РБК, чиновник покинет пост во время очередной ротации губернаторов.

Близкий к Кремлю источник сообщил, что Артамонов как губернатор на хорошем счету в администрации президента, но его долгое пребывание во главе региона сказывается на отношении людей.

«Как президент скажет, так вопрос и будет решаться. Мне еще работать полтора года», — заявил сам Артамонов в разговоре с РБК.

Артамонов занимает пост губернатора Калужской области с 2000 года. Его нынешние полномочия истекают в 2020 году.

Напомним, 6 июня на Петербургском форуме между Татарстаном и Калужской областью было подписано соглашение о сотрудничестве, а 7 июня состоялся первый авиарейс по маршруту Казань — Калуга. Подробнее о возможных перспективах сотрудничества — в материале «Реального времени».

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