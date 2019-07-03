СМИ: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов может покинуть свой пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов не будет баллотироваться на новый срок.

По данным РБК, чиновник покинет пост во время очередной ротации губернаторов.



Близкий к Кремлю источник сообщил, что Артамонов как губернатор на хорошем счету в администрации президента, но его долгое пребывание во главе региона сказывается на отношении людей.

«Как президент скажет, так вопрос и будет решаться. Мне еще работать полтора года», — заявил сам Артамонов в разговоре с РБК.

Артамонов занимает пост губернатора Калужской области с 2000 года. Его нынешние полномочия истекают в 2020 году.

Напомним, 6 июня на Петербургском форуме между Татарстаном и Калужской областью было подписано соглашение о сотрудничестве, а 7 июня состоялся первый авиарейс по маршруту Казань — Калуга. Подробнее о возможных перспективах сотрудничества — в материале «Реального времени».