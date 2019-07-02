Американская киноакадемия приняла в свои члены троих режиссеров из России
Трое россиян вошли в состав Американской академии и примут участие в выборе претендентов и победителей премии «Оскар».
В состав Академии в категории «Короткий метр и анимация» вошли два режиссера-аниматора Михаил Алдашин и Игорь Ковалев, говорится на сайте премии.
В состав Академии также включили российского и казахстанского кинорежиссера Сергея Дворцевого.
Игорь Ковалев является сооснователем студии «Пилот» и режиссером мультфильма «Следствие ведут колобки».
Михаил Алдашин входил в худсовет проекта «Гора самоцветов», является автором мультфильма «Рождество».
Дворцевой — российский и казахстанский кинорежиссер документального и игрового кино. За фильм «Айка» он номинировался на Золотую ветвь Каннского кинофестиваля и входил в шорт-лист «Оскара».
Всего состав жюри главной кинопремии мира в 2019 году пополнился именами 842 деятелей кино из 59 стран.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым